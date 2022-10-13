Эрдоган обозначил конечную цель Турции на Украине Эрдоган: конечной целью Турции на Украине является перемирие

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Главной задачей Анкары на Украине является достижение скорейшего перемирия между Москвой и Киевом, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Политик обозначил задачи государства на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящем в Астане, передает РИА Новости. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Анкара уже достигла ряда соглашений в этом направлении. В частности, речь идет об обмене пленными между РФ и Украиной, подчеркнул турецкий лидер.

Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие, — заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара уже смогла достичь нескольких соглашений. Он рассказал о соглашениях по вывозу зерна из украинских портов, а также про обмен пленными между РФ и Украиной.

13 октября в Астане Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как ранее утверждал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Кремле ожидают предложений со стороны турецкого лидера по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Ушакова, все СМИ обсуждают предстоящую встречу Эрдогана и Путина и строят теории о том, какие решения могут быть приняты в рамках переговоров.