Эрдоган не исключил разработку новой Конституции Турции

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«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) стала самой популярной партией Украины. Об этом говорится в рейтинге украинских партий, подготовленном центром «Социальный мониторинг» с 15 по 25 января.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, по их итогам в парламент прошли бы четыре партии. Причём у партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая считается...