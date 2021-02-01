Эрдоган не исключил разработку новой Конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в ближайшее время в стране могут разработать новую конституцию. Об этом турецкий лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Возможно, настало время обсудить новую Конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период, — цитирует ТАСС Эрдогана.
Он подчеркнул, что процесс создания новой конституции должен проходить «прозрачно», а итоговой текст основного закона страны будет представлен на «одобрение нации».
Действующая Конституция Турции претерпевала изменения уже неоднократно. Последние изменения закрепили смену конституционного строя республики с парламентского на президентский.
Как сообщал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал принять страну в ЕС. По словам турецкого лидера, это нивелирует для Европы негативные последствия выхода из него Великобритании. Соглашение об ассоциации с Европейским союзом Турция подписала в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство.