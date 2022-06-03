Эрдоган назвал условия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что опасения Турции насчёт вступления в НАТО Финляндии и Швеции основаны на законных и справедливых основаниях. Об этом турецкий лидер сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в ходе телефонного разговора, пишет ТАСС.

Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции по поводу вступления в Альянс. Глава республики Реджеп Эрдоган сослался на то, что Анкара не может сказать «да» вышеуказанным республикам, поскольку не может поверить их заверениям насчёт связей с представителями запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.

О решении турецкого лидера сообщила его канцелярия.

Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждалась просьба Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Президент Эрдоган заявил, что опасения Турции в отношении запросов Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли удастся согласовать к саммиту Альянса в Мадриде, так как приём в НАТО новых членов представляет собой весьма долгосрочный процесс.