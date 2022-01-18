Эрдоган назвал «нереалистичной» возможность «вторжения» России на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на территорию Украины, сообщает NTV. Отмечается, что турецкий лидер также выразил желание обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины.

Я не считаю вторжение России на Украину реалистичным подходом, потому что Украина — сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла сделать этот шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию во всем мире и своё положение. Конечно, мы также должны обсудить эти вопросы с господином (президентом России Владимиром) Путиным. Потому что нам нужно полностью искоренить войны в этом регионе, — сказал Эрдоган.

Он также напомнил о недавнем рабочем визите азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Киев и заявил о намерениях обсудить с ним результаты переговоров с украинской стороной.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна готова помочь в деэскалации и снятии напряжённости между Россией и Украиной. Он считает, что это должно быть в интересах обеих сторон. Кроме этого, Калын добавил, что Турция может сыграть роль в разумной дипломатии и самом дипломатическом процессе. Калын отметил, что глава турецкого государства с радостью поможет в разрешении конфликта между странами.