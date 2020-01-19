https://static.news.ru/photo/0016df68-3a9e-11ea-bb33-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Берлинская конференция по Ливии станет важным шагом для нормализации ситуации в этой стране. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Сейчас в Ливии фактически двоевластие, которое сопровождается вооружёнными столкновениями сторон. Планируется, что внимание международного сообщества будет способствовать выходу из политического кризиса.

Мы считаем саммит в Берлине важным шагом для закрепления режима прекращения огня и движения к политическому решению, — приводит ТАСС слова политика, сказанные перед вылетом в германскую столицу.

Эрдоган уточнил, что не располагает информацией о проекте итогового документа, который предполагается принять на конференции.

Российскую делегацию на берлинской конференции, как писал NEWS.ru, возглавляет президент Владимир Путин. К участию также приглашены Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.