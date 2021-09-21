Эрдоган на Генассамблее ООН заявил об «аннексированном» Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Анкара не признаёт. Своё заявление он сделал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар, — подчеркнул Эрдоган.

Министерство иностранных дел Турции 20 сентября заявило, что прошедшие выборы в Госдуму в Крыму Анкара считает нелегитимными. В ведомстве указали на незаконность присоединения полуострова к России.

Ранее стало известно, что Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. Россия рассчитывает, что позиция Турции по этому вопросу изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Турция является партнёром РФ.