Эрдоган: мнение других стран не остановит превращение Святой Софии в мечеть

https://static.news.ru/photo/9e199ce4-c38a-11ea-a8f9-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Государства, критикующие превращение Святой Софии в мечеть, не могут повлиять на ситуацию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение, — подчеркнул политик в интервью агентству Anadolu.

По его словам, те, кто критикуют действия турецких властей, не в силах бороться с исламофобией на своей территории. Он подчеркнул, что решение о смене статуса собора можно назвать суверенным правом.

Ранее турецкий лидер подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как писал NEWS.ru, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони выступила с заявлением. Она назвала «открытым вызовом всему цивилизованному обществу» турецкое решение о превращении стамбульского собора Святой Софии в мечеть.