Эрдоган: Макрон не научился политике

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его французский коллега Эммануэль Макрон «не научился политике».

Таким образом Эрдоган прокомментировал инициативы Парижа по признанию независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против. По мнению Эрдогана, настоящий лидер не может поддержать это решение.

У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР — NEWS.ru) — государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже (премьер Армении Никол — NEWS.ru) Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике, — цитируе т Эрдогана РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе». Турецкий политик сообщил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

Турецкий лидер резко отозвался о президенте Франции после того, как Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в стране. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

NEWS.ru уже писал, что инициатива Сената Франции на самом деле имеет весьма сомнительный характер. Приняв резолюцию о признании Карабаха, французские сенаторы пошли на поводу у властей непризнанной республики, которые направили ранее в Париж соответствующий запрос.