Эрдоган исключил возможность досрочных президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность проведения досрочных президентских выборов в стране, несмотря на призывы оппозиции на фоне падения турецкой лиры. По его словам, выборы пройдут в установленные сроки, а именно в июне 2023 года. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Мы выходили победителями на всех выборах без исключения. И я заявляю, что досрочных выборов не будет, они состоятся в 2023 году, как это и планировалось, — сказал Эрдоган, выступая на заседании глав представительств правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По его словам, правящая партия полна решимости достичь запланированных на период до 2023 года целей.

Ранее лидеры турецкой оппозиции Мераль Акшенер («Хорошая партия») и Кемаль Кылычдароглу (Республиканская народная партия) обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы из-за рекордного падения курса лиры. 18 ноября курс валюты обновил свой исторический минимум и составил 11,29 лиры за доллар. В связи с этим Центробанк Турции принял решение снизить учётную ставку с 16% до 15%. По словам Кылычдароглу, Эрдоган ввёл страну в «катастрофу». Сейчас турецкая лира торгуется на отметке 12,3 лиры за доллар.

Причиной обвала курса лиры стало решение Эрдогана об объявлении персонами нон грата глав дипмиссий 10 стран. Причиной высылки из страны дипломатов Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии стала их реакция на арест активиста Османа Кавала.