Главы государств Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин намерены обсудить шаги по урегулированию ситуации в провинции Идлиб во время их встречи, которая пройдёт в Москве.
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын отметил, что встречай запланирована на четверг. По его словам, турецкие власти «рассчитывают на скорейшее установление режима прекращения огня в Идлибе»,
28 февраля Анкара начала на северо-западе Сирии военную операцию «Весенний щит». Это стало ответом на гибель в Идлибе в тот же день 36 турецких военных.
Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны Турции заявили, что Анкара не намерена вступать в вооружённый конфликт с РФ, она ведёт борьбу с режимом сирийского лидера Башара Асада.
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