https://static.news.ru/photo/4ecb0902-5e45-11ea-b700-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/Xinhua/Global Look Press

Главы государств Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин намерены обсудить шаги по урегулированию ситуации в провинции Идлиб во время их встречи, которая пройдёт в Москве.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын отметил, что встречай запланирована на четверг. По его словам, турецкие власти «рассчитывают на скорейшее установление режима прекращения огня в Идлибе», передаёт ТАСС.

28 февраля Анкара начала на северо-западе Сирии военную операцию «Весенний щит». Это стало ответом на гибель в Идлибе в тот же день 36 турецких военных.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны Турции заявили, что Анкара не намерена вступать в вооружённый конфликт с РФ, она ведёт борьбу с режимом сирийского лидера Башара Асада.