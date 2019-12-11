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Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин по телефону обсудят ситуацию в Сирии.

Разговор состоится в среду вечером. Детали предстоящей беседы, а также время её проведения не уточняются, сообщает Анатолийское агентство. Турция проводит в Сирии свою военную операцию «Источник мира», которую начала 9...