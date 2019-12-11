Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обстановку в Сирии.
В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии, — говорится в заявлении, распространённом администрацией президента Турции.
Другие детали разговора не раскрываются.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой ситуацию в Сирии.
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