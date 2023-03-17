Эрдоган и Ниинистё обсудят возможное вступление Финляндии в НАТО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

В Стамбуле в ближайшее время начнутся переговоры президентов Турции и Финляндии Реджепа Тайипа Эрдогана и Саули Ниинистё по НАТО. Предполагается, что по итогам обсуждения Анкара одобрит заявку Хельсинки на вступление в Североатлантический альянс, сообщает Yle.

По данным журналистов, президент Ниинистё планирует утвердить национальное законодательство Финляндии в отношении НАТО на следующей неделе.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. На своей странице в Twitter турецкий глава МИД сообщил, что стороны обсудили вопрос о потенциальном вступлении Финляндии в НАТО. Также Чавушоглу поблагодарил Финляндию за помощь в устранении последствий землетрясений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва сожалеет о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО. По его словам, Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для Скандинавских стран.

Анкара последовательно блокировала вопрос вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО, настаивая на том, что страна укрывает у себя представителей движений, которые в Турции признаны террористическими. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Речь идет об активистах Рабочей партии Курдистана, которые активно участвовали в массовых протестах в Турции.