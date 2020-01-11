https://static.news.ru/photo/25d3e556-356d-11ea-9f97-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии.

Стороны обсудили развитие событий в Ливии, — сообщили в администрации турецкого лидера.

Кроме того, политики говорили о вопросах регионального значения, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Министерство национальной обороны Турции сообщило, что режимы прекращения огня в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии в целом соблюдаются. Перемирие было введено по инициативе России и Турции.