Президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии.
Стороны обсудили развитие событий в Ливии, — сообщили в администрации турецкого лидера.
Кроме того, политики говорили о вопросах регионального значения,
Как писал NEWS.ru, Министерство национальной обороны Турции сообщило, что режимы прекращения огня в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии в целом соблюдаются. Перемирие было введено по инициативе России и Турции.
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