Эрдоган и Алиев проведут встречу в городе Шуша

https://static.news.ru/photo/dc903d4e-c919-11eb-ad2f-96000091f725_660.jpg Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 15 июня в городе Шуша. Об этом турецкий лидер заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Haber Turk.

По окончании программы в Брюсселе я поеду в Баку в гости к президенту Ильхаму Алиеву. Оттуда мы поедем в Шушу, один из освобождённых от оккупации городов Азербайджана. Там проведём ряд мероприятий и встреч, — заявил политик.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что у Эрдогана запланирован визит в Азербайджан с 14 по 16 июня. В городе Шуша ожидается участие политика в церемонии закладки фундамента школы.

Издание «Репорт» сообщило, что Анкара и Баку проводят на высшем уровне дискуссии по восстановительным и реставрационным работам на освобождённых территориях Азербайджана. Стороны считают, что на этих землях также следует провести реставрацию памятников, которые имеют культурное и историческое значение.