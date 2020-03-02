Турция больше не намерена закрывать границу, защищая Европу от беженцев. В европейские государства скоро нахлынут миллионы мигрантов. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
С момента открытия границы Турции на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот показатель достигнет миллионов, — заявил глава Турции.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал, что число направляющихся в ЕС через Грецию или Болгарию беженцев превысило 117 тыс. человек, передаёт агентство «Анадолу».
Как писал NEWS.ru, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 3 марта отправится к греко-турецкой границе. Причиной стало обострение мигрантского вопроса, произошедшее из-за решения Анкары позволить беженцам попытки нелегального проникновения на территорию Европейского союза.
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