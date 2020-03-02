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Лидер абхазской оппозиции, кандидат в президенты Аслан Бжания, госпитализированный в сочинскую больницу, введён в медикаментозную кому для транспортировки в Краснодар.

Пациент был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Другой осведомлённый источник сообщил агентству, что Бжания «находится...