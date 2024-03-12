Эрдоган готовится к визиту Путина в Турцию Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов в республике

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию после проведения республиканских муниципальных выборов, которые назначены на 31 марта. По его словам, Анкара готова к продолжению диалога с Москвой и Киевом.

Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина, — заявил турецкий лидер в ходе традиционного ужина-ифтара в период Рамадана, выступая перед иностранными послами.

Политик также подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине возможно только с учетом позиции РФ.

Ранее он заявил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина. Президент уверен, что конфликт должен кончиться путем мирных переговоров.

До этого Эрдоган на официальном открытии Анталийского дипломатического форума признался, что инициативы Турции, направленные на поиск мирного решения конфликта между РФ и Украиной, пошли прахом. По его словам, никто не поддержал усилия Анкары и историческая возможность спасти жизни была фактически саботирована. Кризисы по всему миру показали, что международная система неэффективна, добавил президент Турции, и больше всего доказательств этому можно найти в секторе Газа, где фактически происходит попытка геноцида, которой не препятствуют ни ООН, ни другие организации.