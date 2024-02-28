Эрдоган готов предоставить площадку для российско-украинских переговоров

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении участникам прошедшего в Албании саммита Украина — Юго-Восточная Европа. Он подчеркнул, что справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем, передает ТАСС.

Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план. Но я уверен, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах. Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле, — сказал Эрдоган.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск готов стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию на Украине. По его словам, одной из главных проблем на Европейском континенте является вооруженное столкновение, которое следует остановить. Он указал на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно призывает к переговорам.

29 марта 2022 года в Стамбуле завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трех часов в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.