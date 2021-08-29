Эрдоган гарантировал покупку Турцией второго полка С-400

У властей Турции нет сомнений относительно приобретения у России второго полка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал NTV.

Насчёт покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности, — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным уже обсуждал эту тему. Ещё раз она будет затронута в ходе визита Эрдогана в Москву. При этом президент Турции не уточнил, когда он может состояться.

Первый комплект С-400 Турция получила от России в 2019 году. Тогда это вызвало негативную реакцию США. Вашингтон угрожал ввести санкции в отношении Анкары, а также отменить сделку по истребителям F-35. Турецкая сторона в ответ на это твёрдо заявила, что не собирается отказываться от российских ЗРК.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Москвой о покупке второго полка С-400 уже ведутся. В ответ на нападки США он заверил, что ЗРК не несут грозы безопасности НАТО.