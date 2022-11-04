Эрдоган договорился с Путиным бесплатно поставлять зерно в беднейшие страны

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставке зерна в беднейшие страны на безвозмездной основе. Он подчеркнул, что более тщательно эта тема будет обсуждаться на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на острове Бали. Трансляцию выступления главы Турции вел канал CNN Türk.

Давайте обязательно поддержим слаборазвитые страны. Потому что Путин сказал мне: «Давайте отправим это зерно в эти страны бесплатно». Мы оба согласились. Давайте широко обсудим это на G20. Мы согласились. Это шаг, который мы должны сделать, это то, что мы должны сделать. Мы встретимся на Бали 13-14 числа этого месяца, и там же проведем эти переговоры, — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Россия и Турция обеспечат доставку зерновых судов в те страны, которые в настоящее время борются с серьезным продовольственным кризисом и голодом. В качестве примера Эрдоган назвал такие государства, как Сомали, Джибути и Судан.

Также в ходе выступления президент Турции обратил внимание на равнодушие западных лидеров к проблеме мирового голода. По его словам, они «с открытым ртом преподают уроки прав человека и свободы остальному миру», однако не готовы оказывать реальную поддержку голодающим в беднейших странах. Эрдоган назвал постыдным безразличие к этой ситуации государств Запада.

2 ноября Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии достаточным основанием для возобновления участия в сделке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности о возобновлении экспорта украинского зерна в рамках зерновой сделки соблюдены, однако ограничения в отношении поставок российских удобрений не сняты. По его словам, результата по разблокировке экспорта зерна из РФ по-прежнему нет.