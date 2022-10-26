Эрдоган: членство Швеции в НАТО не должно быть заложником террористов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство Швеции в НАТО не должно быть заложником террористических организаций, сообщает РИА Новости. В телефонной беседе с новоизбранным премьером Швеции Улофом Кристерссоном Эрдоган добавил, что обе стороны заинтересованы в этом. Турция в настоящее время еще не ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Альянс.

Анкара, и Стокгольм заинтересованы в том, чтобы членство Швеции в НАТО и двусторонние отношения государств не стали заложниками террористических организаций, — сказал Эрдоган.

Всего документ поддержали парламенты 28 стран из 30 возможных. Помимо Турции вступление Швеции и Финляндии не ратифицировала Венгрия, руководство которой заявило, что подпишет документ к середине декабря.

Израильский дипломат, экс-глава службы «Натив», политолог Яков Кедми ранее призвал Россию в случае неизбежности ядерной войны с НАТО сыграть на опережение и «бить первой». По мнению эксперта, при применении стратегического ядерного оружия кто раньше начнет, у того и будет преимущество. Рассуждая о риске ядерного конфликта, политолог напомнил знаменитую фразу президента России Владимира Путина об уроках ленинградской улицы: «Если драка неизбежна, бить надо первым».