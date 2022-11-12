Эрдоган: Байден прячет Гюлена в Пенсильвании

Фото: Matt Smith/dpa/Global Look Press

Фетхуллаха Гюлен

Президент США Джо Байден скрывает главу запрещенной в Турции организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Вашингтон прячет общественного деятеля в Пенсильвании, передает РИА Новости.

США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его. Они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, где живет этот человек, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что участников госпереворота 2016 года сейчас защищает Греция. По словам Эрдогана, они также бежали и теперь живут в Германии, Франции, Голландии, Дании, Англии, Америке.

Власти Турции обвиняют FETÖ в причастности к попытке государственной переворота в июле 2016 года. Силовики после мятежа арестовали более 80 тысяч человек. С должностей были уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных.

Гюлен, находящийся в США, тогда осудил попытку переворота и отверг обвинения.

Турция заочно арестовала Гюлена по подозрению в попытке военного переворота в июле 2016 года. Кроме того, Гюлен, по данным турецких властей, причастен к организации убийства российского посла Андрея Карлова, которое произошло в Анкаре в декабре того же года.