Эрдоган: Азербайджан сделал то, чего 30 лет не могла Минская группа ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/a5d03246-21bc-11eb-a9de-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AzeriDefence/facebook.com

Азербайджанская армия, взяв под контроль стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе, сделала то, чего 30 лет не могла добиться Минская группа ОБСЕ. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Хочу начать свою речь с поздравлений Азербайджану в связи с победой в Шуше и освобождением семи районов. Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему. Больше уже нельзя было терпеть. Наконец, Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость, — цитирует РИА Новости турецкого лидера, выступившего в городе Коджаэли.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, поэтому 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.