Эрдоган анонсировал скорые переговоры с Путиным Эрдоган заявил о намерении 29 сентября обсудить с Путиным украинский кризис

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в четверг, 29 сентября, провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Турции, которые приводит РИА Новости, он планирует обсудить с коллегой украинский кризис.

Завтра, надеюсь, мы переговорим с господином Путиным по украинскому кризису, по референдумам, — сказал Эрдоган.

Он также заявил, что высоко оценивает планируемые переговоры и предполагает в ходе общения широко обсудить дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Я высоко оцениваю, дай Бог, завтрашние переговоры. Мы намерены обсудить украинский кризис, наши дипломатические усилия, — добавил Эрдоган.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоров Путина и Эрдогана в ближайшее время не планируется.

Ранее Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АС. В телефонном разговоре с украинским коллегой Эрдоган подчеркнул, что договор об экспорте зерна, а также обмен пленными между Москвой и Киевом сработали при его посредничестве