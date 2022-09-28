Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в четверг, 29 сентября, провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Турции, которые приводит РИА Новости, он планирует обсудить с коллегой украинский кризис.
Завтра, надеюсь, мы переговорим с господином Путиным по украинскому кризису, по референдумам, — сказал Эрдоган.
Он также заявил, что высоко оценивает планируемые переговоры и предполагает в ходе общения широко обсудить дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
Я высоко оцениваю, дай Бог, завтрашние переговоры. Мы намерены обсудить украинский кризис, наши дипломатические усилия, — добавил Эрдоган.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоров Путина и Эрдогана в ближайшее время не планируется.
Ранее Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АС. В телефонном разговоре с украинским коллегой Эрдоган подчеркнул, что договор об экспорте зерна, а также обмен пленными между Москвой и Киевом сработали при его посредничестве