Эрдоган: Анкара не изменит позицию по членству в НАТО Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото Xinhua/Global Look Press

Анкара не изменит свою позицию по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии, пока не убедится в отсутствии у них связей с представителями запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Анкара настаивает на том, что они должны поддержать контртеррористические операции, которые будут проводиться членами Альянса, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в статье, опубликованной The Economist.

Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопрос, — отметил он.

Эрдоган добавил, что возражение Турции по поводу вхождения Швеции и Финляндии в состав НАТО является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов Альянса, которые ранее подвергались террористическим атакам.

Ранее сообщалось, что президент Турции остался недоволен результатом переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран к НАТО. По его словам, Хельсинки и Стокгольм «нечестны и неискренни», поскольку продолжают поддерживать террористов.