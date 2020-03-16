https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии планируют созвать заседание G20 для обсуждения ситуации вокруг распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Премьер-министр Испании Педро Санчес провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в качестве председателя «Большой двадцатки». Испанская сторона отметила, что G20 должна взять на себя глобальную руководящую роль в борьбе с коронавирусом.

После этого Санчес предложил принцу созвать экстренное заседание, после чего тот пообещал сделать это в ближайшее время, передаёт ТАСС.

В настоящий момент в мире более 179 тысяч человек заразились COVID-19, более 7 тысяч умерли, излечились — 77 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 93 человек, 79 находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме. Из больниц выписали шесть человек.

NEWS.ru писал ранее, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса. В исследовании приняли участие 45 добровольцев.