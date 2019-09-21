https://static.news.ru/photo/777b95fc-dd07-11e9-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-M. Bina/Global Look Press

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco, объекты которой были атакованы на прошлой неделе, предупредила японскую JXTG Nippon Oil & Energy о возможных изменениях в поставках.

Как пишет газета Nikkei Asian Review , японская компания получила уведомление, что с октября сорт поставляемой нефти изменится с лёгкой на среднюю или тяжёлую. Причины такого решения Saudi Aramco не указала, отмечает издание.

В Saudi Aramco и JXTG не прокомментировали эту информацию.

Два нефтеперерабатывающих завода Saudi Aramco были атакованы дронами в ночь на 14 сентября. В результате компания вдвое сократила добычу нефти, что повлияло на рост цен на рынке.

Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Вашингтон и Эр-Рияд убеждены, что в атаку произвёл Тегеран. Сославшись на результаты проведённого расследования, США ввели против Ирана новые санкции.

Как писал News.ru, накануне министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Трамп одобрил отправку дополнительного военного контингента на Ближний Восток в качестве ответа на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии». Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение Штатов и назвал его «позёрством».