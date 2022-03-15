Эр-Рияд готов поддаться китайскому влиянию

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Саудовскую Аравию по окончании священного для мусульман месяца Рамадан. Если поездка состоится, она станет первым зарубежным визитом китайского лидера с начала пандемии коронавируса. Ожидается, что кронпринц Мухаммед бин Салман, фактический правитель королевства, устроит гостю демонстративно тёплый приём, чтобы подчеркнуть свою внешнеполитическую автономность от администрации президента Джо Байдена. Вероятно, что таким образом Эр-Рияд хочет намекнуть Вашингтону, что тому надо больше работать над восстановлением качества союзнических отношений.

О том, что Си Цзиньпин приглашён в Эр-Рияд, сообщили источники Wall Street Journal. По их данным, поездка может состояться этой весной — по окончании Рамадана (2 мая). Из высказываний собеседников газеты следует, что инициатива принадлежит наследнику престола. Кронпринц Мухаммед планирует организовать своему гостю такой же радушный приём, который был оказан экс-президенту США Дональду Трампу. Состоявшаяся в 2017 году поездка бывшего главы Белого дома была для него дебютным визитом в таком статусе. Тогдашний саммит в Саудовской Аравии продемонстрировал особое расположение президента-республиканца к ведущим странам Персидского залива и наметил региональные приоритеты администрации.

Кронпринц и Си — близкие друзья, и они оба понимают, что существует огромный потенциал для укрепления связей, — цитирует Wall Street Journal одного из своих собеседников в Эр-Рияде. — Это не просто «они покупают у нас нефть, а мы покупаем у них оружие».

Публикация о подготовке визита Си выглядела не менее демонстративным шагом, чем принятое в этом месяце саудовским нефтяным гигантом Aramco «окончательное решение» создать нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс на северо-востоке КНР. Контракт, в котором участвуют крупные китайские нефтяные компании, такие как North Huajin Chemical Industries Group Corporation и Panjin Xincheng Industrial Group, оценивается в $10 млрд. Члены руководства Aramco на этом фоне активно подчёркивали, что Пекин играет ключевую роль в их планах по расширению в Азии.

Си Цзиньпин Kremlin Pool/Global Look Press

Без лишнего осуждения

В последний раз Си встречался с принцем Мухаммедом в 2019 году, когда тот посетил Пекин для оформления ряда соглашений в сферах энергетики и торговли. Несмотря на то что наследник престола на протяжении последних лет был объектом ожесточённой критики на Западе за убийство обозревателя Джамаля Хашогги, которое произошло в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, Пекин не присоединился к кампании по осуждению.

Китай является крупнейшим в мире покупателем саудовской нефти и одним из основных торговых партнёров королевства.

Но отдельная тема — военно-техническое сотрудничество двух государств.

В конце минувшего года американскому разведсообществу удалось получить очередные свидетельства передачи из КНР в Саудовскую Аравию чувствительных ракетных технологий. По словам неназванных источников в администрации Байдена, эти сведения дали повод говорить о том, что аравийская монархия за счёт своего азиатского партнёра совершила значительный прогресс в развитии собственной программы создания твёрдотопливных баллистических ракет. Спутниковые снимки в районе города Давадми, охватывающие период с конца октября по середину ноября 2021 года, запечатлели следы переработки твёрдого топлива.

Признаки экспорта соответствующих технологий в Саудовскую Аравию из КНР автоматически ставят вопрос о развитии королевством ядерной программы: ракеты китайского производства в неядерном оснащении обладают низкой точностью и в этом виде их приобретение бессмысленно.

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«Управление разногласиями»

Очевидно, что приглашение для Си, как и многие другие жесты Эр-Рияда на китайском направлении, призваны стать инструментами давления на администрацию Байдена. Президент США с момента инаугурации не только старался воздерживаться от прямых контактов с кронпринцем Мухаммедом, но и фактически снизил поддержку королевства в оборонной сфере. На этом фоне власти Саудовской Аравии начали игнорировать телефонные звонки главы Белого дома, которые тот хотел провести по ситуации на Украине и на рынке энергоносителей.

Саудовские официальные лица уже дали понять, что хотят от Белого дома большей поддержки в противостоянии йеменским повстанцам, регулярно совершающим трансграничные диверсии не только против Эр-Рияда, но и Абу-Даби.

Кроме того, от Вашингтона ожидают поддержки в развитии мирной ядерной программы в Саудовской Аравии, особенно на фоне растущих перспектив вывода Ирана из-под международных санкций.

Помимо этого, кронпринц намерен добиться от администрации Байдена юридического иммунитета для себя на территории Америки. Против Мухаммеда в этой юрисдикции развёрнута активная кампания, связанная не только с делом Хашогги, но и с попыткой устранить помощника главы МВД Саада аль-Джабри на территории Канады. Свой иск против сына Хранителя двух Святынь беглый чиновник, отвечавший за разведывательную и антитеррористическую деятельность, подал в суде США, дав понять, что обладает серьёзным компроматом на правящий дом.

Впрочем, переоценивать готовность Китая быть средством шантажа в отношениях между какой бы то ни было страной и США не стоит.

В нынешней международной ситуации усиление диалога и сотрудничества между Китаем и США, надлежащий контроль и управление разногласиями, а также уклонение от конфликта и противостояния отвечает как интересам народов двух стран, так и ожиданиям международного сообщества и жителей всего мира, — заявил глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи в ходе переговоров в Риме с помощником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Вероятно, это сигнал об отсутствии желания двигать связи с Вашингтоном по траектории эскалации даже на фоне сложившейся обстановки вокруг Украины.