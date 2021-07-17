«Эпоха голода и нищеты»: депутат Рады рассказал о недоедающих украинцах

Депутат Верховной рады Илья Кива отреагировал в Telegram на отчёт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с данными о количестве недоедающих украинцев.

Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ, 1,1 млн человек испытывают в Украине голод! Мы самая недоедающая страна в Европе, — говорится в его сообщении.

Кива обратил внимание, что по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания, Украина оказалась в Европе на первом месте.

В отчёте ЮНИСЕФ также указывается, что около 9,8 млн граждан Украины испытывают нехватку еды, а больше миллиона жителей страны иногда вынужденно пропускают приемы пищи.

Ранее стало известно, что бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предсказал распад Украины уже осенью этого года. По мнению экс-политика, сейчас в стране царит кризис и она может распасться на несколько частей. По словам Мураева кризис на Украине наблюдается во всех сферах: медицине, энергетике, образовании и бюджетообразовании.