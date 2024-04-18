Епископ из Сиднея преподал урок подростку, который напал на него с ножом The Sun: христианский епископ из Сиднея простил напавшего на него с ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Христианский епископ из Сиднея, на которого во время службы напал с ножом подросток, простил обидчика, передает The Sun. Как пишет издание, священнослужитель преподал злоумышленнику урок милосердия.

У меня все хорошо. Я выздоравливаю очень быстро, мы благодарим Господа Иисуса, поэтому нет необходимости беспокоиться. Я простил того, кто совершил этот поступок, и я говорю ему: ты мой сын, я люблю тебя, и я всегда буду молиться за тебя. <...> В моем сердце нет ничего, кроме любви ко всем, — сказал епископ.

Священнослужитель добавил, что следует учениям Иисуса, который призывал отвечать на зло добром. Пострадавший также призвал своих последователей сохранять спокойствие и не способствовать распространению насилия.

15 апреля подросток с ножом напал на проповедника во время службы в ассирийской христианской церкви в районе Уэйкли в австралийском Сиднее. Злоумышленник подошел к епископу Мар Мари и ударил его ножом несколько раз в область лица и шеи. Прихожане церкви среагировали быстро и смогли предотвратить дальнейшие действия нападавшего, однако трое из них получили ранения, которые, по данным местных СМИ, были несерьезными. Преступника задержали на месте.