Эпидемиологи спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Китае South China Morning Post: пик заболеваемости коронавирусом в Китае может прийтись на начало января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пик заболеваемости коронавирусом в Китае может прийтись на начало января, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на эпидемиологов. В то же время они считают, что некоторые города, например, Пекин, уже прошли пик.

Думаю, что пик заболеваемости в стране придется на начало января. Некоторые города, такие как Пекин, уже прошли пик, — заявил профессор, возглавляющий кафедру эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга, Бен Коулинг.

По его словам, из-за большого количества вариантов «омикрон»-штамма рост числа случаев заражения будет внезапным.

Ранее Национальная комиссия здравоохранения страны сообщила, что в Китае за один день заболели COVID-19 почти 37 миллионов человек. Вспышка стала крупнейшей в мире. Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, это почти пятая часть населения страны.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что в штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.