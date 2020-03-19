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Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции. Дело в том, что меры по изоляции людей во многих странах нагружают систему здравоохранения на длительный срок. А при распространении COVID-19 наступила бы «острая фаза», которая быстро сошла бы на нет.

Об этом в своей статье сообщил эпидемиолог, профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис. Как отметил учёный, у находящихся на карантине детей не сможет сформироваться необходимый иммунитет по отношению к вирусу, так как они не посещают школу и не общаются с ровесниками. Впоследствии, заявил Иоаннидис, это в негативном ключе отразится на их здоровье.

Также эпидемиолога настораживает тот факт, что общий карантин скажется как на мировой экономике, так и на психологическом здоровье людей. Потенциальные последствия всемирного карантина — финансовый кризис, массовые беспорядки вплоть до столкновений между гражданами, написал профессор в своей колонке для Stat.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания.

Как писал NEWS.ru, в Италии раскрыли подробности о смертях заразившихся коронавирусом. Почти у всех погибших были проблемы со здоровьем.