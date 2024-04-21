Энтони Блинкен поедет в Китай с «самым четким предупреждением» Bloomberg: Блинкен предупредит Китай о санкциях из-за поставок России

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен лично предупредить Китай об угрозе санкций из-за поставок в Россию технологий двойного назначения во время визита, назначенного на 24–26 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Он постарается донести до Пекина «самое четкое предупреждение» о том, что Вашингтон становится все более нетерпимым к поддержке Москвы.

Сообщается, что госсекретарь не будет запугивать китайские власти рестрикциями, но, скорее всего, США рассматривают возможность санкционировать китайские финансовые учреждения и другие организации. Хотя Китай не пересек красную линию США, предлагая России летальную помощь в виде оружия или боеприпасов, Блинкен предупредит, что Белый дом и его союзники едины в их несогласии с ролью Пекина.

В США очень хотят улучшить отношения с Китаем и ослабить возникшую напряженность, которая привела к почти полному разрыву отношений, пишет издание. Эти усилия осложняются, по словам американского источника агентства, решением китайских компаний продолжать поставлять компоненты для создания крылатых ракет и дронов, а также других технологий, которые позволили бы России и дальше наращивать оборонное производство.

Другой чиновник сообщил, что в ближайшие месяцы состоятся новые подобные встречи на высоком уровне. США ценят эти личные визиты как возможность обосновать, почему Китаю следует изменить свою внешнюю политику, сказал инсайдер.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил расформировать силы стратегической поддержки в армии страны. Глава КНР отдал приказ создать новое подразделение — силы информационной поддержки. Возможно, эти изменения станут крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.