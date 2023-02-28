Энергоэксперт предрек ЕС проблемы из-за возвращения КНР на газовый рынок Энергоэксперт Юшков: возвращение КНР на газовый рынок создаст для ЕС нерешаемые проблемы

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Возвращение Китая на газовый рынок создаст для европейской экономики нерешаемые проблемы, рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, в 2022 году из-за антиковидных ограничений Китай сократил закупки СПГ, что позволило Европе скупить все его остатки и подготовиться к отопительному сезону. Однако в 2023 году китайцам потребуется больше энергоресурсов, из-за чего КНР будет бороться за свободные объемы газа на мировом рынке, подчеркнул специалист.

В 2022 году Китай подарил Европе возможность спокойно подготовиться к отопительному сезону и скупить в мире все излишки СПГ <...> В 2023 году ситуация изменится: китайцы начнут восстанавливать темпы роста своей экономики, которой потребуется все больше и больше энергии, вследствие чего Пекин вступит в борьбу за доступные объемы СПГ, — уверен Юшков.

Эксперт добавил, что теплая зима сыграла в пользу Европы, однако в будущем ситуация может сложиться для нее не так удачно. Он пояснил, что уже в январе и феврале большинство танкеров с СПГ ушли на азиатский рынок. Юшков отметил, что летом 2023 года ЕС придется конкурировать с Китаем, чтобы заполнить газохранилища.

Энергоэксперт Станислав Митрахович ранее заявил, что эмбарго и санкции рано или поздно должны затронуть и российский газ, но в ближайшее время этого не произойдет. По его словам, Европа нуждается в СПГ, а последствия ограничений его поставок будут крайне негативными для региона. Он подчеркнул, что введение санкций в отношении российского газа может напугать других поставщиков сырья, что приведет к еще большему ухудшению ситуации на местном рынке энергоресурсов.