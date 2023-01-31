Энергоэксперт оценил вероятность полного отказа от нефтедоллара Энергоэксперт Юшков назвал полный отказ от нефтедоллара мифом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полная отмена нефтедоллара является мифом, считает энергоэксперт Игорь Юшков. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что страны сейчас стремятся диверсифицировать финансы, чтобы сократить риски от использования доллара США, но цена нефти все равно определяется на бирже именно в американской валюте. Специалист подчеркнул, что со временем в мире будет появляться все большее число валют для расчетов, бирж и параллельных систем ценообразования, но этот процесс займет годы, а может быть и десятилетия.

Полностью пока исключить доллар из системы торговли нефтью не получается прежде всего потому, что на бирже через него торгуют. Вот Китай и Саудовская Аравия расчёты перевели в юани, но цена нефти всё равно определяется на бирже в долларах, — объяснил Юшков.

Энергоэксперт добавил, что США сами заставили мировое сообщество диверсифицировать финансы, так как Вашингтон слишком часто использовал свои финансовые институты в политических целях. Речь идет о санкциях, которые вводились против России, Венесуэлы, Ирана и Китая. Подобная политика привела к тому, что Москва и ее партнеры по БРИКС пытаются уйти от нефтедоллара, но о полном отказе пока говорить нельзя, уверен Юшков.

Историк Виджай Прашад ранее рассказал, что эра нефтедолларов подходит к закату во многом благодаря действиям России. По его мнению, Москва нанесла два последовательных удара по американской валюте, первый из которых пришелся не период после 2014 года, когда она ускорила процессы перехода на бездолларовую торговлю. То же сделал и Китай после начала торговой войны со Штатами в 2018 году, в итоге доля доллара в двусторонней торговле России и КНР к концу 2020 года упала с 90% до менее чем 50%. Процесс дедолларизации также ускорила заморозка российских золотовалютных резервов, что привлекло другие страны снижать их зависимость от американской валюты