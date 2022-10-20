Энергоэксперт объяснил стратегию Турции по усилению своего влияния в мире Энергоэксперт Перов: Эрдоган хочет усилить своё влияние создав конкуренцию за газовый хаб

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Планы президента Турции по созданию в стране газового хаба делают Реджепа Тайипа Эрдогана влиятельным игроком в мировой политике, заявил в беседе с «Экономикой сегодня» энергоэксперт Александр Перов. По его словам, турецкий лидер планирует привлечь к этому проекту Иран, Ирак и Туркмению, создав конкуренцию между ними и Россией. Эксперт пояснил, что таким образом Эрдоган усиливает свою переговорную позицию на международной арене.

У турок существует много планов, вплоть до поставки в Европу туркменского, иранского и иракского газа, пусть для этого должно пройти много времени. Эрдоган также невольно приглашает эти государства за стол переговоров и мотивирует их бороться с РФ за право поставок через территорию Турции. Таким образом, он усиливает свою переговорную позицию на международной арене, — пояснил Перов.

При этом осуществление планов президента Турции может быть осложнено множеством факторов: российский газ становится токсичным для европейцев, транзит СПГ из Туркмении осложнен Каспийским морем, у Ирана есть проблемы с добычей энергоресурса, а в Ираке — нестабильная внутренняя ситуация и отсутствие инфраструктуры, пишет издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.