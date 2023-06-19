Энергоэксперт объяснил, почему нефть дешевеет Энергоэксперт Перов объяснил снижение цен на нефть опасениями мировой рецессии

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Несмотря на то что Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки, эта мера не переломит общую тенденцию снижения котировок, отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. По его словам, нефть дешевеет, так как рынок с пессимизмом смотрит на перспективы спроса.

Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ принесло временные плоды: цены сначала пошли вверх, а затем они снова начали снижаться и продемонстрировали тенденцию к падению. Саудовская Аравия в попытках повернуть котировки вспять пошла на самостоятельное сокращение объемов, но возможно повторение прошлого сценария — стоимость сырья вырастет, а затем снова упадет, — считает эксперт.

По его мнению, главной причиной падения котировок остается пессимизм на рынке: трейдеры боятся мировой рецессии, которая уже началась в ЕС и США. Не добавляет надежд и КНР — хотя страна вышла из коронавирусных ограничений и демонстрирует рост потребления, это происходит не такими темпами, как предполагалось.

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Кроме того, как отметил экономист, действия Саудовской Аравии по преодолению тенденции на падение цен зачастую не находят поддержки у других участников ОПЕК+.

Ранее не один раз повторялась ситуация, когда Эр-Рияд пытался вытащить на себе воз сокращения добычи, а партнеры поддерживали саудитов или на словах, или небольшим снижением, — пояснил Перов.

Пока общий расклад в мировой экономике не благоволит росту нефтяных цен, признал специалист. Проблемы, возникшие в Европе и США, а также неоднозначные цифры по Китаю делают ситуацию далекой от благополучной.

Ранее японское издание Nikkei Asia сообщило, что наращивание поставок российской нефти в Индию позволило предотвратить глобальный экономический кризис. По мнению обозревателей, отказ Индии от старых поставщиков неожиданно стал «спасением для Европы», освободив для нее больше нефти из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.