Энергоэксперт объяснил, как Запад выбивает из России скидку на нефть Энергоэксперт Митрахович: Запад придумал датскую «пугалку» для российской нефти

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Власти Евросоюза порекомендовали Дании закрыть транзит российским нефтяным танкерам по акватории датских проливов, если суда не застрахованы в западном агентстве, сообщает «Царьград». Проливы являются единственным коридором из Балтики в океан, и такая мера означает, что Запад придумал очередную «пугалку», чтобы выбить из России скидку на нефть, заявил в беседе с изданием эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Как указал специалист, формальной причиной еврочиновники называют экологическую безопасность, так как российскую нефть якобы перевозят на старых танкерах. При этом западная страховка судов из РФ невозможна из-за санкций.

Эксперт подчеркнул, что через датские проливы проходит свыше 50% российского нефтяного экспорта, и если идея перекрыть их найдет свое воплощение, то мировой рынок столкнется с колоссальным ростом цен на энергоносители.

Они не смогут найти объемы, которые заменят выпадающие поставки. Поэтому я считаю, что это, скорее, пугалка. <...> Они хотят, чтобы дисконт на русскую нефть увеличивался, — предположил аналитик.

Ранее США ввели санкции против ряда организаций с Западных Балкан, их подозревают в связях с Россией. В частности, под рестрикции подпали 14 юрлиц и три нефтяных танкера.