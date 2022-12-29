Энергоэксперт назвал условие запуска газового хаба в Турции Энергоэксперт Юшков: для запуска газового хаба в Турции необходимо начать диалог с европейцами

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Для начала полноценного строительства газового хаба в Турции необходимо начало диалога с европейскими компаниями, рассказал Lenta.ru энергоэксперт Игорь Юшков. По его словам, выйти на контакт с европейцами важно не только для понимания, будут ли они покупать российский газ таким образом, но также и потом, что Турции нужно будет продлять систему трубопроводов до Европы. Также специалист отметил, что перед строительством хаба должен пройти подготовительный этап, который подразумевает проектирование и планирование.

Надо начинать диалог с Европой, потому что Турции ведь тоже нужно расширять ГТС в этом направлении. Понятно, что с политиками диалог пока невозможен, а вот с компаниями — да. Пусть это будут непубличные, осторожные переговоры, но они в любом случае необходимы, — подчеркнул Юшков.

Энергоэксперт отметил, что для реализации проекта газового хаба в Турции «Газпрому» придется вернуться к плану «Южного потока». Он подразумевал прокладку газотранспортной системы суммарной мощностью в 63 млрд кубометров от Ямала до Анапы.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что Россия и Турция приступили к проработке проекта газового хаба в последней. Точную дату начала строительства он не назвал. Миллер считает, что распределительный центр в Турции позволит устанавливать справедливые и прозрачные цены. Также он отметил, что сейчас трубопровод «Турецкий проток», проходящий между Россией и Турцией, работает уверенно.