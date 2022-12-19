Энергоэксперт назвал страны, которые могут отказаться от поставок газа ЕС Энергоэксперт Марцинкевич: Норвегия, Катар и Россия могут отказаться от поставок газа ЕС

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Введение ЕС потолка цен на СПГ приведет к тому, что Россия откажется от торговли газом с Европой, однако аналогичную позицию также могут занять Катар и Норвегия, рассказал «ПолитЭксперту» энергоэксперт Борис Марцинкевич. Эти три страны являются крупнейшими поставщиками СПГ в Европу, поэтому их потеря приведет к существенному росту цен на газ, а также сделает его рынок дефицитным, добавил дипломат. По его словам, в таком случае ЕС придется использовать газ из подземных хранилищ, которые заполнялись в период скачка цен на этот ресурс.

Стоимость газа в случае отказа от поставок топлива Евросоюзу со стороны трех его крупнейших производителей вырастет. Рынок станет дефицитным со всеми вытекающими. Европе придется активнее использовать ресурс из ПХГ, который закупался в летний период, когда цены превышали $2 тысячи за тысячу кубометров, — рассказал Марцинкевич.

Энергоэксперт уточнил что норвежская энергетическая компания Equinor не раз отказывала ЕС в скидках на ресурсы, мотивируя это едиными рыночными правилами для всех. Учитывая, что установка потолка цен на газ противоречит законам рынка, Норвегия может отказаться от поставок газа в Европу, считает специалист. А катарские политики ранее заявляли, что «введение нерыночных мер затруднит сотрудничество со странами, которые к ним прибегнут».

Ранее стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила другим странам Союза снизить предлагаемый потолок цен на газ с 275 евро за МВтч до 188 евро за МВтч. Bloomberg заявил, что в Евросоюзе представители 12 стран требовали снизить потолок цен на российский газ. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.