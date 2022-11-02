Энергоэксперт назвал ажиотажный спрос на дешёвую нефть РФ переделом рынка Энергоэксперт Демидов: ажиотажный спрос на дешёвую нефть из РФ говорит о мирном переделе нефтяного рынка

Ажиотажный спрос на дешёвую нефть из России в Индии и других государствах свидетельствует о мирном переделе нефтяного рынка и вызван перспективой скорого введения эмбарго на морские поставки, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, это может быть обусловлено политическими и логистическими причинами, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Эксперт уверен, что Россия сможет удержать лидерство по поставкам топлива и после введения морского эмбарго.

Если в сфере экспорта газа происходит «горячий» передел, то с углеводородами несколько иначе: Россию «выдавливают» из Европы, но туда заходит Саудовская Аравия, при этом, страна уходит с азиатского рынка, освобождая место для России. В принципе, тут все в порядке, главное, чтобы Иран и Саудовская Аравия не поругались между собой, — сказал Демидов.

По его мнению, очевидно, что после 5 декабря и 19 января цена на нефть естественным образом пойдёт вверх. Эксперт уточнил, что этому способствуют не только санкции против России, но и бездумная политика Соединённых Штатов по отношению к собственным нефтяным резервам. Как считает аналитик, в попытке сдержать цены на бензин и гнев электората перед голосованием в Конгресс 8 ноября, власти США распродают нефть из государственных резервов.

Демидов также добавил, что взвинтит цены на ресурс и наращивание закупок дружественными России странами. Он полагает, что первенство России по поставкам нефти Индии может закрепиться и в дальнейшем.

Всё, что делают США, пытаясь лишить Россию прибыли от продажи нефти, только накручивает цены на углеводороды. Это крайне нелогичное решение, не обусловленное никакой экономикой, продиктованное желанием «наказать» Россию, но это приводит к «наказанию» и самих Соединённых Штатов, — заключил Демидов.

27 октября Демидов рассказал, что заявления канцлера Германии Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа стала независимой от российского газа за восемь месяцев, являются голословными. Эксперт пояснил, что нарастить импорт СПГ на 39 млрд кубометров в год для Европы сейчас практически невозможно. При этом большая часть газа поступает в страну через «Турецкий поток» из России, подчеркнул он.