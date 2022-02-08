Энергетик рассказал, почему США не рискнут закрыть «Северный поток — 2»

США не рискнут закрыть «Северный поток — 2», чтобы не испортить отношения с Германией, рассказал «ПолитЭксперту» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Газопровод, по мнению эксперта, нужен Берлину для заработка и контроля над потоками сырья в Европе.

Удар по «СП-2» — это начало конфликта с Германией. Не уверен, что американцы на это решатся, иначе они уже могли ввести какие-то санкции против «Газпрома». Например, заблокировать ему долларовые транзакции и прочее. Но это слишком большая ссора с Германией, на которую, думаю, американцы не решатся, — сказал Митрахович.

Он добавил, что США не смогут и заменить российский газ для Европы, это пока не смогла сделать ни одна страна. А без газа из России цены на него «взлетят до небес», считает Митрахович.

Ранее президент США Джо Байден пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину. В свою очередь Шольц отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода. Канцлер добавил, что против России могут быть введены жёсткие санкции, это будут единые и согласованные меры со стороны Запада.