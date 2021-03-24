«Ему всё равно, что о нём думает Запад»: Трюдо оценил ответ Путина Байдену

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оценил ответ президента РФ Владимира Путина на резкие высказывания американского лидера Джо Байдена. По мнению Трюдо, Путину всё равно, что о нём думают на Западе.

В интервью радиостанции Sirius XM канадский премьер констатировал , что президент России не является другом его страны. Он подчеркнул, что необходимо трезво оценивать деятельность Путина. Но, вместе с тем, он не стал давать ему столь же категоричную оценку, какую дал Байден.

Я уверен, что он несёт ответственность за множество ужасных вещей, потому что он продолжает демонстрировать это своим поведением. <...> Его не особенно интересует, что Запад или Канада думают о нём, — считает Трюдо.

Говоря об «ужасных вещах», Джастин Трюдо перечислил ситуации, которыми Запад традиционно оперирует, высказываясь о России в негативном ключе. В частности, он заявил об аннексии Крыма, о кибератаках и о попытках дестабилизировать демократии североамериканских государств.

Джо Байден в недавнем интервью утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей». Трюдо, в свою очередь, воздержался от подобных оценок, заметив, что не обладает достаточным объёмом информации для таких утверждений.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Канады ввели санкции против российских официальных лиц из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали девять граждан РФ.