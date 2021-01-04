Эмир Катара примет участие в саммите лидеров стран Персидского залива

https://static.news.ru/photo/2085f2a4-4ecd-11eb-8f28-fa163e074e61_660.jpg Тамим бен Хамад Аль Тани Фото: Фото: Gwendoline Le Goff via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в саммите лидеров стран Персидского залива впервые с 2017 года. Саммит состоится в провинции Саудовской Аравии Эль-Улаа 5 января.

Канцелярия катарского эмира подтвердила его участие в предстоящем саммите после того, как глава МИД Кувейта сообщил об открытии границ между Саудовской Аравией и Катаром, передаёт агентство Reuters со ссылкой на заявление дворца эмира.

Ранее источник агентства в администрации США рассказал, что на полях саммита власти ОАЭ, Бахрейна, Египта и Саудовской Аравии подпишут договор о нормализации отношений с Катаром.

Эмир Катара не участвовал в саммите лидеров стран Персидского залива с 2017 года, после разрыва дипломатических отношений с другими государствами региона. Ранее МИД Кувейта, выступавший в качестве посредника в урегулировании ситуации между странами, заявил о достигнутых договорённостях между Дохой и Эр-Риядом, которые предусматривают нормализацию отношений.

Как сообщал NEWS.ru, Катар уведомил Совет Безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре. По данным МИД Катара, инцидент произошёл 25 ноября 2020 года.