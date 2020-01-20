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Бразильская авиастроительная компания Embraer заявила о желание разработать новый турбовинтовой самолёт. Представитель компании отметил, что Embraer рассчитывает на поддержку американского авиастроителя Boeing. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на коммерческого директора Embraer Джона Слэттери.

Объём ресурсов, необходимый для создания нового современного коммерческого самолёта, настолько велик, что мы попросту не заинтересованы в этом вне контекста совместного предприятия [с Boeing]. Нет совместного предприятия — нет турбовинтового [самолёта], — процитировали Джона Слэттери в ТАСС.

Он добавил, что модель турбовинтового самолёта отвечает требованиям компании для целевого рынка. Однако из-за дороговизны проекта компания не станет в одиночку разрабатывать модель самолёта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Индии планируют наладить производство пассажирских самолётов Ил-114 для того, чтобы использовать лайнеры на местных авиалиниях.