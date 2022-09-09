Фото: Wikimedia Принцесса Елизавета и её отец король Георг VI, 1937 год Фото: Wikimedia Принцесса Елизавета и её отец король Георг VI, 1937 год

Фото: Wikimedia Принцесса Елизавета в униформе Женского вспомогательного территориального корпуса, 1945 год Фото: Wikimedia Принцесса Елизавета в униформе Женского вспомогательного территориального корпуса, 1945 год

Фото: AP/TASS Принцесса Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе в день свадьбы с балкона Букингемского дворца в Лондоне, 1947 год Фото: AP/TASS Принцесса Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе в день свадьбы с балкона Букингемского дворца в Лондоне, 1947 год

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Елизавета в саду Кларенс-Хауса со своим мужем принцем Филиппом и их детьми принцем Чарльзом и маленькой принцессой Анной, 1951 год Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Елизавета в саду Кларенс-Хауса со своим мужем принцем Филиппом и их детьми принцем Чарльзом и маленькой принцессой Анной, 1951 год

Фото: ZUMAPRESS.com/Global look press Елизавета на параде в форме гренадерской гвардии, 1951 год Фото: ZUMAPRESS.com/Global look press Елизавета на параде в форме гренадерской гвардии, 1951 год

Фото: KEYSTONE Pictures USA/Keystone Press Agency/Global Look Press Елизавета II коронована на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 1953 год Фото: KEYSTONE Pictures USA/Keystone Press Agency/Global Look Press Елизавета II коронована на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 1953 год

Фото: AP/TASS Принц Филипп, Жаклин Кеннеди и королева Елизавета II слушают президента Джона Кеннеди в Букингемском дворце в Лондоне, 1961 год Фото: AP/TASS Принц Филипп, Жаклин Кеннеди и королева Елизавета II слушают президента Джона Кеннеди в Букингемском дворце в Лондоне, 1961 год

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Елизавета II на Ближнем Востоке, 1962 год Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Елизавета II на Ближнем Востоке, 1962 год

Фото: Global Look Press Елизавета II и президент США Джеральд Форд танцуют на торжественном приёме в Белом доме, 1976 год Фото: Global Look Press Елизавета II и президент США Джеральд Форд танцуют на торжественном приёме в Белом доме, 1976 год

Фото: imago stock&people/Global Look Press Королева Елизавета II и федеральный президент Германии Вальтер Шеель во время государственного визита в Германию, 1978 год Фото: imago stock&people/Global Look Press Королева Елизавета II и федеральный президент Германии Вальтер Шеель во время государственного визита в Германию, 1978 год

Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press Елизавета II на прогулке возле Виндзорского замка с президентом США Рональдом Рейганом, 1982 год Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press Елизавета II на прогулке возле Виндзорского замка с президентом США Рональдом Рейганом, 1982 год

Фото: AP/TASS Принцесса Диана и королева Елизавета II, 1987 год Фото: AP/TASS Принцесса Диана и королева Елизавета II, 1987 год

Фото: AP/TASS Королева Великобритании Елизавета II и президент РФ Борис Ельцин во время встречи в Москве, 1994 год Фото: AP/TASS Королева Великобритании Елизавета II и президент РФ Борис Ельцин во время встречи в Москве, 1994 год

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Елизавета II на чемпионате Европы по футболу, 1996 год Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Елизавета II на чемпионате Европы по футболу, 1996 год

Фото: Алексей Панов/ТАСС Президент России Владимир Путин и Людмила Путина, прибывшие с государственным визитом в Великобританию, с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце, 2003 год Фото: Алексей Панов/ТАСС Президент России Владимир Путин и Людмила Путина, прибывшие с государственным визитом в Великобританию, с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце, 2003 год

Фото: Martin H. Simon/Corbis/Global Look Press Елизавета II и президент Джордж Буш в парадной столовой Белого дома во время государственного визита королевы в Вашингтоне, 2007 год Фото: Martin H. Simon/Corbis/Global Look Press Елизавета II и президент Джордж Буш в парадной столовой Белого дома во время государственного визита королевы в Вашингтоне, 2007 год

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Елизавета II перед записью своей рождественской передачи для Содружества в Белой гостиной Букингемского дворца, 2009 год Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Елизавета II перед записью своей рождественской передачи для Содружества в Белой гостиной Букингемского дворца, 2009 год

Фото: imago-images.de/Global Look Press Королева и принц Филипп на свадьбе принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, 2011 год Фото: imago-images.de/Global Look Press Королева и принц Филипп на свадьбе принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, 2011 год

Фото: Patrick van Katwijk/dpa/Global Look Press Британский принц Джордж, принц Уильям, герцог Кембриджский, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, королева Елизавета, принц Гарри и неизвестный мальчик на балконе Букингемского дворца в центре Лондона, 2015 год Фото: Patrick van Katwijk/dpa/Global Look Press Британский принц Джордж, принц Уильям, герцог Кембриджский, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, королева Елизавета, принц Гарри и неизвестный мальчик на балконе Букингемского дворца в центре Лондона, 2015 год

Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press Королева Елизавета II с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, во время государственного открытия парламента в палате лордов в Лондоне, 2016 год Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press Королева Елизавета II с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, во время государственного открытия парламента в палате лордов в Лондоне, 2016 год

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Елизавета II во время службы Ордена подвязки в Виндзорском замке, 2018 год Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Елизавета II во время службы Ордена подвязки в Виндзорском замке, 2018 год

Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп, 2019 год Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп, 2019 год

Фото: Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press Королеву Елизавету II везут по ее поместью в Сандрингеме, где Ее Величество обычно проводит рождественские каникулы, 2022 год Фото: Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press Королеву Елизавету II везут по ее поместью в Сандрингеме, где Ее Величество обычно проводит рождественские каникулы, 2022 год

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Елизавета II на приеме в честь 70-летия на престоле в Сандрингем-Хаусе в Норфолке, Великобритания, 2022 год Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Королева Елизавета II на приеме в честь 70-летия на престоле в Сандрингем-Хаусе в Норфолке, Великобритания, 2022 год