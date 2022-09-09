Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в Балморале. С ее кончиной ушла в прошлое и целая эпоха. Когда Елизавета II взошла на британский престол, ей было всего 25 лет. Весной 2022 года она отпраздновала платиновый юбилей правления, и гулянья в ее честь растянулись на несколько недель. Какой была глава монархии, при которой сменились 15 премьер-министров, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Wikimedia
Принцесса Елизавета в униформе Женского вспомогательного территориального корпуса, 1945 год
Фото: AP/TASS
Принцесса Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе в день свадьбы с балкона Букингемского дворца в Лондоне, 1947 год
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Елизавета в саду Кларенс-Хауса со своим мужем принцем Филиппом и их детьми принцем Чарльзом и маленькой принцессой Анной, 1951 год
Фото: KEYSTONE Pictures USA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Елизавета II коронована на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 1953 год
Фото: AP/TASS
Принц Филипп, Жаклин Кеннеди и королева Елизавета II слушают президента Джона Кеннеди в Букингемском дворце в Лондоне, 1961 год
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Елизавета II на Ближнем Востоке, 1962 год
Фото: Global Look Press
Елизавета II и президент США Джеральд Форд танцуют на торжественном приёме в Белом доме, 1976 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Королева Елизавета II и федеральный президент Германии Вальтер Шеель во время государственного визита в Германию, 1978 год
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
Елизавета II на прогулке возле Виндзорского замка с президентом США Рональдом Рейганом, 1982 год
Фото: AP/TASS
Королева Великобритании Елизавета II и президент РФ Борис Ельцин во время встречи в Москве, 1994 год
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Елизавета II на чемпионате Европы по футболу, 1996 год
Фото: Алексей Панов/ТАСС
Президент России Владимир Путин и Людмила Путина, прибывшие с государственным визитом в Великобританию, с королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце, 2003 год
Фото: Martin H. Simon/Corbis/Global Look Press
Елизавета II и президент Джордж Буш в парадной столовой Белого дома во время государственного визита королевы в Вашингтоне, 2007 год
Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Королева Елизавета II перед записью своей рождественской передачи для Содружества в Белой гостиной Букингемского дворца, 2009 год
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Королева и принц Филипп на свадьбе принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, 2011 год
Фото: Patrick van Katwijk/dpa/Global Look Press
Британский принц Джордж, принц Уильям, герцог Кембриджский, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, королева Елизавета, принц Гарри и неизвестный мальчик на балконе Букингемского дворца в центре Лондона, 2015 год
Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press
Королева Елизавета II с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, во время государственного открытия парламента в палате лордов в Лондоне, 2016 год
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Королева Елизавета II во время службы Ордена подвязки в Виндзорском замке, 2018 год
Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп, 2019 год
Фото: Paul Marriott via imago-images.de/Global Look Press
Королеву Елизавету II везут по ее поместью в Сандрингеме, где Ее Величество обычно проводит рождественские каникулы, 2022 год
Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Королева Елизавета II на приеме в честь 70-летия на престоле в Сандрингем-Хаусе в Норфолке, Великобритания, 2022 год