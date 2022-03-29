Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике

Королева Великобритании Елизавета II впервые за пять месяцев появилаcь на публике после того, как переболела коронавируcом. Она посетила церковную службу в память о своём cупруге, который ушёл из жизни в прошлом апреле в возрасте 99 лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что королева уже во второй раз появилась на мероприятии с тростью. Она вошла в здание Веcтминстерского аббатства в сопровождении своего сына принца Эндрю, герцога Йоркского, который ранее оказался в центре скандала об изнасиловании несовершеннолетней и выплатил компенсацию по этому делу.

Елизавета II ранее пожаловалась на проблемы с ногами. По словам королевы, ей тяжело передвигаться. О проблемах со здоровьем королева рассказала во время встречи с главой секретариата Минобороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклеодом в Виндзорском замке.

Отмечается, что Елизавете II тяжело передвигаться и с палочкой. По мнению врачей, речь идёт о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях. Тем не менее медики отметили, что 95-летняя королева держится бодро.