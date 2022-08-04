Елизавета II рассказала про новую угрозу для бедных людей в мире

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Королева Великобритании Елизавета II заявила, что изменение климата может особенно сильно отразиться на беднейших общинах. Монарх пояснила, что многие не смогут приспособиться к новым условиям. Об этом она написала в письме к участникам Ламбетской конференции англиканских епископов, пишет Independent.

На данный момент последствия изменения климата угрожают жизням многих людей и общин, не в последнюю очередь бедных и тех, кто не имеет возможности приспособиться к новым условиям, — заявила королева.

Она призналась, что проблема изменения климата особенно волновала её покойного мужа принца Филиппа.

Член парламентского комитета по энергетике и защите климата Германии Штеффен Котре ранее заявил, что начатый в ФРГ процесс перехода на альтернативную энергетику требует использования газа. По мнению политика, избежать возможный энергокризис позволит запуск газопровода «Северного потока — 2», а также продление срока эксплуатации АЭС.

Он при этом назвал российский газ самым практичным и доступным энергоресурсом. Он призвал отменить санкции против России, запустить и принять в эксплуатацию «Северный поток — 2» и вернуться к атомной энергетике.