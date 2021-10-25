Елизавета II пропустила воскресную службу после ночи в больнице

Королева Великобритании Елизавета II пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка. Она последовала совету врачей, которые порекомендовали монарху остаться дома после ночи в больнице. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что королева впервые не смогла прийти в часовню после возвращения в Виндзор из резиденции в Балморале, где она провела целое лето. Королевский биограф Анжела Левин подчеркнула, что отсутствие Елизаветы II на службе имеет большое значение, так как она очень религиозна. Для монарха всегда было важно посещать церковь каждое воскресенье.

Состояние здоровья королевы в последнее время вызывает опасения медиков. Из-за этого Елизавета II недавно отменила поездку в Северную Ирландию, к которой давно готовилась. А неделей ранее королева появилась на публике с тростью в руках, окружающие обратили внимание, что она крепко опирается на неё. Королева не выходила на люди с тростью с 2003 года, когда проходила реабилитацию после операции на ноге.

На прошлой неделе Елизавета II впервые с 2013 года провела ночь в больнице. О причинах, из-за которых королева обратилась к врачам, не сообщалось, но о коронавирусе речь не идёт.