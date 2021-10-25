Елизавета II пропустила воскресную службу после ночи в больнице

Королева Великобритании Елизавета II пропустила воскресную службу в часовне возле Виндзорского замка. Она последовала совету врачей, которые порекомендовали монарху остаться дома после ночи в больнице. Об этом сообщает Independent.
Отмечается, что королева впервые не смогла
Состояние здоровья королевы в последнее время вызывает опасения медиков. Из-за этого Елизавета II недавно отменила поездку в Северную Ирландию, к которой давно готовилась. А неделей ранее королева появилась на публике с тростью в руках, окружающие обратили внимание, что она крепко опирается на неё. Королева не выходила на люди с тростью с 2003 года, когда проходила реабилитацию после операции на ноге.
На прошлой неделе Елизавета II впервые с 2013 года провела ночь в больнице. О причинах, из-за которых королева обратилась к врачам, не сообщалось, но о коронавирусе речь не идёт.