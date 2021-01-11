Елизавета II пригласила на день рождения принца Гарри и Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/f133e87c-5470-11eb-ba97-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Time/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II пригласила своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл на официальное празднование дня рождения. Оно пройдёт 12 июня, хотя королева родилась 21 апреля.

Об этом сообщает The Sunday Times. Издание отмечает, что герцог и герцогиня Сассекские, скорее всего, примут приглашение и приедут на 95-й день рождения королевы. В Лондоне они могут провести не менее трёх недель, на что указывают некоторые предстоящие события 2021 года.

Так, 10 июня сотый день рождения предстоит отметить мужу королевы принцу Филиппу. Внук, вероятно, захочет его поздравить, предполагает издание. Также для принца Гарри важно поприсутствовать на открытии памятника его матери, принцессе Диане. Оно намечено на 1 июля.

Визит принца Гарри и Меган Маркл на берега Темзы планировался на март 2021 года. Они собирались встретиться с Елизаветой II спустя год после того, как покинули королевскую семью. Однако из-за коронавируса визит, скорее всего, отменят или перенесут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены изменить условия сделки со старшими членами британской королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские добиваются продления испытательного периода, который был дан им для обдумывания решения и должен истечь 31 марта. Гарри и Меган необходим ещё год, говорят источники британских СМИ.