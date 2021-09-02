Елизавета II назвала два случая для отказа от престола

Королева Великобритании Елизавета II рассказала, что отречётся от престола только в двух случаях: если заболеет болезнью Альцгеймера или перенесёт инсульт. Об этом в своей книге «Королева» пишет британский автор Мэтью Деннисон, выдержку из романа привело издание Town & Country.

Елизавета II родилась в 1926 году и стала королевой Великобритании и Северной Ирландии в 1952-м. Она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец 22 августа, начал юридические процедуры в отношении принца Гарри и его жены Меган Маркл. 36-летний Гарри и 40-летняя Меган (после замужества получившая титул графини Сассекской) уже больше года испытывают долготерпение монарха, распространяя в прессе рассказы один другого ужаснее о том, каким моральным унижениям они подвергались, пока оставались под крышей Букингемского дворца.

Последним по времени скандалом стало их интервью американской телезвезде Опре Уинфри, в котором пара рассказала о травле со стороны королевского двора из-за недостаточно белого цвета кожи их сына Арчи.